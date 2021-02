Serie A2 maschile: Aktis Acquachiara alla Scandone contro la capolista Catania (Di venerdì 12 febbraio 2021) Aktis Acquachiara: sabato 13 febbraio (ore 13, diretta streaming sulla pagina Facebook VideoPlay) la squadra di Mauro Occhiello affronterà la capolista Catania. Ad aprire la terza giornata del campionato di Serie A2 maschile 2020/21 sarà il lunch-match tra Aktis Acquachiara e Nuoto Catania, in scena alla piscina Scandone di Napoli sabato 13 febbraio alle ore Leggi su 2anews (Di venerdì 12 febbraio 2021): sabato 13 febbraio (ore 13, diretta streaming sulla pagina Facebook VideoPlay) la squadra di Mauro Occhiello affronterà la. Ad aprire la terza giornata del campionato diA22020/21 sarà il lunch-match trae Nuoto, in scenapiscinadi Napoli sabato 13 febbraio alle ore

