Serie A, Spezia-Milan: probabili formazioni, diretta tv e le ultime dal match (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’anticipo serale della 22a giornata di Serie A si ferma in terra ligure. Spezia e Milan scendono in campo al Picco con tante aspettative e con il morale a mille. I padroni di casa, appena passati sotto il controllo di Robert Platek dopo tredici anni di presidenza targata Gabriele Volpi, arrivano dall’importante affermazione in trasferta ottenuta contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi e vorranno bagnare con una vittoria la prima del nuovo patron americano. Gli ospiti, invece, devono continuare a vincere per tenere il primato della classifica in Serie A scongiurando, quindi, l’assalto dell’Inter. Nell’ultima di campionato, Zlatan Ibrahimovic e compagni hanno asfaltato 4-0 il Crotone in casa al Giuseppe Meazza. Ecco le ultime di Spezia-Milan. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’anticipo serale della 22a giornata diA si ferma in terra ligure.scendono in campo al Picco con tante aspettative e con il morale a mille. I padroni di casa, appena passati sotto il controllo di Robert Platek dopo tredici anni di presidenza targata Gabriele Volpi, arrivano dall’importante affermazione in trasferta ottenuta contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi e vorranno bagnare con una vittoria la prima del nuovo patron americano. Gli ospiti, invece, devono continuare a vincere per tenere il primato della classifica inA scongiurando, quindi, l’assalto dell’Inter. Nell’ultima di campionato, Zlatan Ibrahimovic e compagni hanno asfaltato 4-0 il Crotone in casa al Giuseppe Meazza. Ecco ledi. Le ...

