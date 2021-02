Serie A, le probabili formazioni di Bologna Benevento: quote dei bookmakers e dove vedere la gara in tv (Di venerdì 12 febbraio 2021) Soltanto due ore sarà Bologna-Benevento.Il match, in programma alle ore 20.45 allo "Stadio Dall'Ara", sarà visibile in diretta tv su "Sky Sport Serie A" e "Sky Sport 251". La diretta streaming sarà invece disponibile sulla piattaforma "SkyGo".Di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo nella sfida Bologna-Benevento, che sarà diretta dall'arbitro, sig. Ghersini di Genova, coadiuvato dagli assistenti di linea Imperiale e Scarpa. Quarto ufficiale il sig. Sozza, mentre al VAR saranno impegnati Orsato e Meli.Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Hickey, Mbaye, Antov, De Silvestri, Poli, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021) Soltanto due ore sarà.Il match, in programma alle ore 20.45 allo "Stadio Dall'Ara", sarà visibile in diretta tv su "Sky SportA" e "Sky Sport 251". La diretta streaming sarà invece disponibile sulla piattaforma "SkyGo".Di seguito leche scenderanno in campo nella sfida, che sarà diretta dall'arbitro, sig. Ghersini di Genova, coadiuvato dagli assistenti di linea Imperiale e Scarpa. Quarto ufficiale il sig. Sozza, mentre al VAR saranno impegnati Orsato e Meli.(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Hickey, Mbaye, Antov, De Silvestri, Poli, ...

