Serie A | la neve al Dall’Ara frena il Bologna | finisce 1-1 con il Benevento | ecco come cambia la classifica

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Termina con un pareggio l'anticipo della ventiduesima diA trae Bento.Il parziale di 1-1 maturato nei novanta minuti del Dall'Ara non accontenta nessuna delle due compagini, affrontatesi su un campo letteralmente imbiancato dallacaduta per tutto il corso della gara. Un match alquanto combattuto, che ha visto la formazione guidata da Sinisa Mihajlovic sbloccare il risultato dopo soli sessanta secondi di gioco grazie alla rete di Sansone. Incontro dunque subito in salita per la franchigia campana, riuscita tuttavia a trovare il pareggio con un colpo di tacco di Viola a circa mezz'ora dal 90'. Regna l'equilibrio, sia sul terreno di gioco che in, dove giallorossi e rossoblu - in seguito a questo risultato - rimangono appollaiate rispettivamente al tredicesimo e ...

La ripresa comincia con un campo decisamente più bianco (tanta la neve caduta su Bologna) e un'altra occasione per Sansone, murato da Glik sul più bello. Al 60' però il pareggio di Viola, che