Serie A, diritti tv: Dazn vicina alla vittoria, ma i club chiedono garanzie tecnologiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dazn Ancora nulla di fatto, sebbene la strada sia ormai tracciata. Il voto sull’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024 è stato rimandato di nuovo. Al termine dell’assemblea tenuta ieri a Milano, durante la quale i pretendenti Dazn e Sky hanno illustrato la loro proposta, il Presidente della Lega Paolo Dal Pino ha rimandato ogni decisione: se ne riparlerà tra una settimana, in attesa che i club si compattino a maggioranza sul miglior offerente. La situazione, in realtà, è già piuttosto delineata e l’offerta di Dazn – che ha superato quella di Sky - è vicina alla vittoria. La piattaforma streaming ha messo sul piatto 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione che ne valgono almeno altri 70. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 febbraio 2021)Ancora nulla di fatto, sebbene la strada sia ormai tracciata. Il voto sull’assegnazione deitv dellaA per il triennio 2021/2024 è stato rimandato di nuovo. Al termine dell’assemblea tenuta ieri a Milano, durante la quale i pretendentie Sky hanno illustrato la loro proposta, il Presidente della Lega Paolo Dal Pino ha rimandato ogni decisione: se ne riparlerà tra una settimana, in attesa che isi compattino a maggioranza sul miglior offerente. La situazione, in realtà, è già piuttosto delineata e l’offerta di– che ha superato quella di Sky - è. La piattaforma streaming ha messo sul piatto 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione che ne valgono almeno altri 70. ...

TuttoMercatoWeb : Diritti tv Serie A 2021/24, la vittoria di DAZN solo rinviata: date rassicurazioni sullo streaming - forumJuventus : CorSera: 'Diritti tv, serie A verso la svolta. Dazn davanti a Sky. Agnelli: «Offerte superiori a tutti in Europa» C… - capuanogio : ?? #Dazn #Sky #Amazon #Mediaset e... Unica certezza: dal 2021 vedere calcio in tv sarà una fatica tripla (quadrupla… - AmazonHelp : @ilenia28_ I nostri titoli sono soggetti a scadenza per via dei diritti di riproduzione, non più disponibili per Fr… - LoPatriz : RT @SHIN_Fafnhir: @_Giag_ @Brancaleone72 Le bare pubbliche per gli esclusi dai diritti anziché i diritti per tutti. Un bel modo di iniziare… -