Serie A | Bologna e Benevento non si fanno male | pareggio al Dall’Ara

spaziocalcio : #SerieA, pareggio sotto la neve tra #Bologna e #Benevento. Sansone si sblocca al 1', ma Skorupski regala il pari a… - TelevideoRai101 : Serie A, anticipo Bologna-Benevento 1-1 - buoncalcio : #SerieA, finisce 1-1 tra Bologna e Benevento. Entrambe salgono a 24 - 100x100Napoli : Pareggio tra #Bologna e #Benevento. - LALAZIOMIA : Serie A, parità nell’anticipo tra Bologna e Benevento al Dall’Ara -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Bologna

- BENEVENTO 1 - 1 LIVE 1' Sansone (B), 60' Viola (BN)(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez (53' Poli); Skov Olsen (71' Orsolini), Soriano, Sansone (71' Vignato); Barrow. All. Mihajlovic BENEVENTO (4 ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale- Benevento, anticipo della ventiduesima giornata diA Amici contro. La sfida trae Benevento mette di fronte due grandi interpreti del calcio giocato come Sinisa Mihajlovic e Filippo Inzaghi. L'importanza della posta in palio non lascia ...Al 1’ Bologna in vantaggio con Sansone. Sul lancio di Schouten, Skov Olsen anticipa Glik e serve Barrow. Gran controllo in area dell’attaccante che si sbarazza di Tuia e serve sul secondo palo Sansone ...Si è aperta al Dall’Ara, nel bel mezzo di una tempesta di neve, la 22º giornata di Serie A. Il Bologna ospitava il Benevento in una sfida con preziosi punti in palio per allontanare ancor di più la ...