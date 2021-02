«Senza un soldo da mesi con la paura che mi stacchino la luce»: i lavoratori dello sport abbandonati dallo Stato (Di venerdì 12 febbraio 2021) Manuela Cuda, 42 anni, responsabile di spogliatoio in una piscina di Roma, è una delle lavoratrici dello sport rimaste Senza ristori. Li attende dal 25 ottobre, da quando ha smesso di andare a lavoro a causa delle chiusure disposte dal governo per contenere la pandemia del Coronavirus. Da quel momento, nonostante un contratto di lavoro in essere fino a luglio, non ha visto più un euro: «Per fortuna che ho i genitori che mi aiutano con le spese. Ho già una pila di bollette da pagare e il timore che da un momento all’altro mi stacchino la luce. Non sto pagando nemmeno l’affitto». Manuela Cuda è una mamma single, ha un figlio di 6 anni e genitori invalidi. «Il fatto che mi facciano la spesa è agghiacciante. Sto perdendo la mia dignità, ho una rabbia dentro…Quando mio figlio si addormenta, io scoppio in ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) Manuela Cuda, 42 anni, responsabile di spogliatoio in una piscina di Roma, è una delle lavoratricirimasteristori. Li attende dal 25 ottobre, da quando ha smesso di andare a lavoro a causa delle chiusure disposte dal governo per contenere la pandemia del Coronavirus. Da quel momento, nonostante un contratto di lavoro in essere fino a luglio, non ha visto più un euro: «Per fortuna che ho i genitori che mi aiutano con le spese. Ho già una pila di bollette da pagare e il timore che da un momento all’altro mila. Non sto pagando nemmeno l’affitto». Manuela Cuda è una mamma single, ha un figlio di 6 anni e genitori invalidi. «Il fatto che mi facciano la spesa è agghiacciante. Sto perdendo la mia dignità, ho una rabbia dentro…Quando mio figlio si addormenta, io scoppio in ...

