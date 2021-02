Sei Nazioni rugby, calendario 13-14 febbraio: programma, orari, tv, streaming (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sabato scorso è partito il Sei Nazioni 2021 di rugby: nella prima giornata l’Italia ha perso in casa contro la Francia, vittoriosa per 10-50 e prima in classifica con 5 punti. Il primo turno ha visto anche le due vittorie senza bonus offensivo della Scozia in Inghilterra per 6-11 e del Galles sull’Irlanda per 21-16. La seconda giornata scatterà domani, sabato 13 febbraio: trasferta per gli azzurri in casa dell’Inghilterra, con il calcio d’inizio fissato alle ore 15.15 italiane. A seguire ci sarà la sfida tra le sorprese britanniche del primo turno: la Scozia ospiterà infatti il Galles alle ore 17.45 italiane. Chiusura domenica 14 con la sfida tra Irlanda e Francia alle ore 16.00 italiane. La partita dell’Italia verrà trasmessa in diretta tv su DMAX, quelle senza l’Italia su MotorTrend, mentre la diretta streaming in ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sabato scorso è partito il Sei2021 di: nella prima giornata l’Italia ha perso in casa contro la Francia, vittoriosa per 10-50 e prima in classifica con 5 punti. Il primo turno ha visto anche le due vittorie senza bonus offensivo della Scozia in Inghilterra per 6-11 e del Galles sull’Irlanda per 21-16. La seconda giornata scatterà domani, sabato 13: trasferta per gli azzurri in casa dell’Inghilterra, con il calcio d’inizio fissato alle ore 15.15 italiane. A seguire ci sarà la sfida tra le sorprese britanniche del primo turno: la Scozia ospiterà infatti il Galles alle ore 17.45 italiane. Chiusura domenica 14 con la sfida tra Irlanda e Francia alle ore 16.00 italiane. La partita dell’Italia verrà trasmessa in diretta tv su DMAX, quelle senza l’Italia su MotorTrend, mentre la direttain ...

