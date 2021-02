Se la Cina cerca un porto saudita nel Mar Rosso…

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sul tavolo dell’autorità che gestisce i porti sauditi c’è un fascicolo pesante. La Cosco, acronimo di China Ocean Shipping Company, ha messo gli occhi suldi Jeddah e sarebbe interessata ad acquisire una quota pari al 20 per cento del terminal container dello scalo della città lungo il Mar Rosso. L’investimento vale 140 milioni di dollari e permetterà al colosso cinese di prendere una bella quota di Red Sea Gateway Terminal Limited, società gestrice in cui entrerà anche il fondo sovrano. Il Public Investment Fund (PIF) e Cosco si aggiungeranno a un pacchetto di shareholders che attualmente è composto da: MMC Barnard, conglomerato malaisiano che detiene il 20 per cento; la Xenel Industries per un altro 20; e Saudi Industrial Services Company con il 60 per cento. La capacità attuale è di 5,2 milioni di Teu, ma con il nuovo contratto — e ...