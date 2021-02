Se Bloomberg anticipa i ministri di Draghi | allora si riscrive anche il giornalismo politico

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono cambiati i paradigmi del, in una sola settimana. Siamo passati dallezioni dettate in chat al mistero più assoluto che sta circondando le operazioni che porteranno, tra oggi e domani, Marioa salire al Quirinale per presentare la sua lista dei, accettare l’incarico e prestare il proprio giuramento. Il tutto dopo aver incassato, nel corso dei colloqui riservati a Montecitorio, una larga maggioranza parlamentare che – forse su richiesta dello stesso, forse perché effettivamente all’oscuro di molti passaggi – si è dimostrata più silenziosa e più composta del solito dal punto di vista dei rapporti con i media. Quello che è successo con l’zione del nome di Roberto Cingolani come nuovo ministro della ...