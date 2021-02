Scuole, parchi e cimitero chiusi da domani a mercoledì: c’è l’ordinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella ha dato seguito all’annuncio fatto ieri e ha dunque firmato l’ordinanza attraverso la quale ha disposto la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado da sabato 13 febbraio a mercoledì 17 febbraio. Il tutto è dovuto all’emergenza maltempo con previsioni di neve sul capoluogo nelle prossime ore. Oltre alle Scuole resteranno chiusi anche il mercato regionale di Santa Colomba (nella giornata di sabato) e il cimitero comunale (da sabato a tutto mercoledì 17). Dal 13 al 17 febbraio chiusi anche i parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini Piccinato e De Falco, Hortus Conclusus e parco archeologico dell’Arco del Sacramento) e disposto il divieto di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella ha dato seguito all’annuncio fatto ieri e ha dunque firmatoattraverso la quale ha disposto la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado da sabato 13 febbraio a17 febbraio. Il tutto è dovuto all’emergenza maltempo con previsioni di neve sul capoluogo nelle prossime ore. Oltre alleresterannoanche il mercato regionale di Santa Colomba (nella giornata di sabato) e ilcomunale (da sabato a tutto17). Dal 13 al 17 febbraioanche ipubblici cittadini (villa comunale, giardini Piccinato e De Falco, Hortus Conclusus e parco archeologico dell’Arco del Sacramento) e disposto il divieto di ...

