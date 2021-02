Scuola, studenti in piazza a Napoli: Non siamo untori. De Luca nel mirino: Non ha garantito il diritto allo studio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Protesta degli studenti delle scuole superiori di Napoli e provincia davanti alla Regione Campania. I ragazzi rivendicano che il rientro in classe sia in sicurezza e puntano il dito contro il mancato potenziamento di trasporti, soprattutto per chi arriva a Napoli dalla provincia, e accusano la Regione e il presidente, Vincenzo De Luca, di non aver fatto “tutto il necessario affinché fosse garantito il diritto allo studio”. Non solo striscioni ma anche slogan contro De Luca. In Campania le scuole superiori hanno ripreso la didattica in presenza, al 50 per cento in virtù delle norme anti covid, il 1° febbraio dopo mesi di Dad. Diversi gli striscioni esposti: “Con la Scuola contro chi decide”; “studenti ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Protesta deglidelle scuole superiori die provincia davanti alla Regione Campania. I ragazzi rivendicano che il rientro in classe sia in sicurezza e puntano il dito contro il mancato potenziamento di trasporti, soprattutto per chi arriva adalla provincia, e accusano la Regione e il presidente, Vincenzo De, di non aver fatto “tutto il necessario affinché fosseil”. Non solo striscioni ma anche slogan contro De. In Campania le scuole superiori hanno ripreso la didattica in presenza, al 50 per cento in virtù delle norme anti covid, il 1° febbraio dopo mesi di Dad. Diversi gli striscioni esposti: “Con lacontro chi decide”; “...

ItaliaViva : Abbiamo sempre proposto di far partire la vaccinazione per i docenti, i tamponi per gli studenti ed adeguare il tra… - ilfoglio_it : Draghi indica negli insegnanti e nel personale scolastico le categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini, m… - sportli26181512 : #IamEventRassegnadeiconcertispettacoliedeventiaNapoli Tamponi solidali al centro storico di Napoli: Tamponi solidal… - CasaleNews : 'No alla scuola in estate, più rispetto per docenti e studenti' #CasaleMonferrato #Monferrato - neribrixia : RT @KelleddaMurgia: Gli studenti del #GiulioCesare hanno tentato di costruirsi spazi di confronto proprio nel luogo in cui andava fatto: la… -