Scuola d’arte Fantoni, una mascherina speciale per i 75 anni di Confartigianato Imprese Bergamo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Confartigianato Imprese Bergamo e Scuola d’arte Andrea Fantoni ancora insieme: questa volta per la realizzazione di una mascherina personalizzata in occasione del 75° anniversario di fondazione della nostra organizzazione. Il progetto ha coinvolto gli studenti della 3COGM, del Centro di Formazione Professionale indirizzo grafico multimedia, sotto la guida della professoressa Giovanna Sala e il coordinamento di Tiziana Locatelli. “Chi studia in una Scuola d’arte e gli Artigiani – ha spiegato il presidente Giacinto Giambellini – sono vicini nella capacità del fare e nell’amore per il fare. Il mondo del lavoro ha bisogno di colore e di arte, assegnare questo lavoro ai ragazzi è stato il modo per portare loro tale ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 febbraio 2021)Andreaancora insieme: questa volta per la realizzazione di unapersonalizzata in occasione del 75°versario di fondazione della nostra organizzazione. Il progetto ha coinvolto gli studenti della 3COGM, del Centro di Formazione Professionale indirizzo grafico multimedia, sotto la guida della professoressa Giovanna Sala e il coordinamento di Tiziana Locatelli. “Chi studia in unae gli Artigiani – ha spiegato il presidente Giacinto Giambellini – sono vicini nella capacità del fare e nell’amore per il fare. Il mondo del lavoro ha bisogno di colore e di arte, assegnare questo lavoro ai ragazzi è stato il modo per portare loro tale ...

trararitipi : RT @LucaTraini1: #Arte #Libro MARZIANO CAPELLA, LA '#PRIMAVERA' DI #BOTTICELLI E IL TERZO OCCHIO DELLA ' #VENERE' DI ANDY WHAROL Quanti tes… - LaRicercaOnline : RT @Zanichelli_ed: In un video Emanuela Pulvirenti @Didatticarte ci guida nel mondo dell’#arte per scoprire le false notizie su artisti e o… - ViaEmilia771 : @GuidoCrosetto @bravimabasta Il paradosso... Esempio: l'opera d'arte denominata 'merda d'artista' gioca su questo a… - icib : RT @Zanichelli_ed: In un video Emanuela Pulvirenti @Didatticarte ci guida nel mondo dell’#arte per scoprire le false notizie su artisti e o… - generacomplotti : RT @Zanichelli_ed: In un video Emanuela Pulvirenti @Didatticarte ci guida nel mondo dell’#arte per scoprire le false notizie su artisti e o… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola d’arte Scuola: da oggi altre 3 regioni in presenza alle superiori. Anche la Lombardia riapre Il Sole 24 ORE