**Scuola: 'chiusura immediata o 'Dad a richiesta' per tutti', in 12mila firmano petizione a Draghi** (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Dad per "ogni ordine e grado" fino al permanere della "situazione di grave rischio contagio" e fino alla "pubblicazione da parte del Ministero dell'Istruzione dei dati reali del contagio covid nelle scuole, tra bambini, ragazzi e studenti in genere, insegnanti, Ata nonché i dati sul numero di morti in queste categorie". E' la richiesta che si legge in una lettera aperta al presidente incaricato Mario Draghi, Al Capo dello Stato ed ai presidenti di Camera e Senato, firmata in pochi giorni da circa 12mila persone fra genitori, docenti e personale Ata di oltre 250 città e promossa dal Comitato nazionale Dad per tutti. Il Comitato nell'annunciare il deposito dell'istanza, rivolgendosi a Mario Draghi, afferma: "Noi chiediamo che le scuole vengano chiuse immediatamente, a tutela della salute di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Dad per "ogni ordine e grado" fino al permanere della "situazione di grave rischio contagio" e fino alla "pubblicazione da parte del Ministero dell'Istruzione dei dati reali del contagio covid nelle scuole, tra bambini, ragazzi e studenti in genere, insegnanti, Ata nonché i dati sul numero di morti in queste categorie". E' lache si legge in una lettera aperta al presidente incaricato Mario Draghi, Al Capo dello Stato ed ai presidenti di Camera e Senato, firmata in pochi giorni da circapersone fra genitori, docenti e personale Ata di oltre 250 città e promossa dal Comitato nazionale Dad per. Il Comitato nell'annunciare il deposito dell'istanza, rivolgendosi a Mario Draghi, afferma: "Noi chiediamo che le scuole vengano chiusemente, a tutela della salute di ...

TV7Benevento : **Scuola: 'chiusura immediata o 'Dad a richiesta' per tutti', in 12mila firmano petizione a Draghi** (3)... - TV7Benevento : **Scuola: 'chiusura immediata o 'Dad a richiesta' per tutti', in 12mila firmano petizione a Draghi**... - SignorAldo : RT @emilceron: Per i bambini rifugiati nel Sahel la scuola era una 'fantastica routine' poi gruppi estremisti e il Covid hanno causato la… - faustalissia : @RougePrada @AlePiccalo @AngeloBraga2 Nessun astio,sono stata studentessa e insegnante per cui conosco entrambe le… -