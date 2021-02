Scontro al vetriolo tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio in studio

Leggi su novella2000

(Di sabato 13 febbraio 2021) LotraÈ tra le concorrenti più amate dai telespettatori, ma spesso anche tanto contestata da alcuni. La giornalista di recente sta accusando non poche tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e in particolar modo non ha molto digerito alcune esternazioni che arrivano L'articolo proviene da Novella 2000.