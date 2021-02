Sci di fondo | Mondiali Junior Under 23 Vuokatti 2021 | nelle gare distance Barp settimo nella 10 km | in ombra gli altri italiani

(Di venerdì 12 febbraio 2021) A, in Finlandia, si sono svolte oggi le quattroin tecnica libera dei23 di sci di, che, dopo il prologo dei giorni scorsi con le sprint, domani vedranno le staffette e domenica lelongcon partenza in linea in tecnica classica.5 km tlfemminile oro alla russa Veronika Stepanova, con la miglior azzurrina che è Veronica Silvestri, 18ma, invece10 km tlmaschile si impone il norvegese Martin Kirkeberg Moerk, con Eliaottimoin casa Italia.10 km tl23 femminile successo della ...

MirkoEfoglia : Risultati??:Sci di fondo??Mondiali U23 15 km tl (M)???? 1°LAPALUS Hugo???? 2°MOCH Friedrich???? 3°ANDERSEN Iver Tildheim????… - FondoItalia : Sci di Fondo - Hugo Lapalus oro nella 15 skating U23 ai Mondiali di Vuokatti. 22° Davide Graz - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Izabela Marcisz è la nuova campionessa mondiale U23 della 10 skating. Martina Di Centa è 15^ - salvogen : @SuperSele77 nemmeno sci di fondo o ciaspolata - FondoItalia : Sci di Fondo - Izabela Marcisz è la nuova campionessa mondiale U23 della 10 skating. Martina Di Centa è 15^ -

La garanzia però che in tutti gli inverni in Valle Stura si possa praticare lo sci di fondo avrebbe un enorme valore turistico". Per il primo cittadino di Vinadio il rilancio turistico deve passare ... Vittoria degli sciatori che avevano chiesto di modificare il tracciato: «Ci sono angoli che con questi sci lunghi non riusciamo a fare». Feuz: «È un gigante nemmeno un superG». Jansrud: «Come un circu ... A Vuokatti, in Finlandia, si sono svolte oggi le quattro gare distance in tecnica libera dei Mondiali Junior e Under 23 di sci di fondo, che, dopo il prologo dei giorni scorsi con le sprint, domani ve ...