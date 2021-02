Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara Mondiali X febbraio. Orari, tv, streaming (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quattro le azzurre impegnate nella discesa libera dei Mondiali di Cortina nella mattina di domani. Francesca Marsaglia, Laura Pirovano, Nadia Delago ed Elena Curtoni difenderanno i colori italiani. Marsaglia, classe 1990, sarà anche la prima a prendere il via, ed è stata anche la migliore nell’ultima prova con il 13° tempo a 85 centesimi da Lara Gut-Behrami. A 1?09 dalla svizzera, col 17° tempo, Nadia Delago, mentre ha chiuso con il 19° Elena Curtoni, distante 1?18. Per Laura Pirovano, invece, il 22° tempo a 1?51. Verosimilmente sarà Marsaglia a provare a puntare più in alto possibile, pur se la concorrenza è particolarmente ampia. La gara di discesa libera femminile valida per i Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo si disputerà domani alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quattro le azzurre impegnate nella discesa libera deidi Cortina nella mattina di domani. Francesca Marsaglia, Laura Pirovano, Nadia Delago ed Elena Curtoni difenderanno i colori. Marsaglia, classe 1990, sarà anche la prima a prendere il via, ed è stata anche la migliore nell’ultima prova con il 13° tempo a 85 centesimi da Lara Gut-Behrami. A 1?09 dalla svizzera, col 17° tempo, Nadia Delago, mentre ha chiuso con il 19° Elena Curtoni, distante 1?18. Per Laura Pirovano, invece, il 22° tempo a 1?51. Verosimilmente sarà Marsaglia a provare a puntare più in alto possibile, pur se la concorrenza è particolarmente ampia. Ladi discesa libera femminile valida per idi scidi Cortina d’Ampezzo si disputerà domani alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su ...

Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - zazoomblog : Sci alpino startlist discesa femminile Mondiali. Programma orari tv pettorali di partenza - #alpino #startlist… - Cico6823 : RT @poliziadistato: #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta su @… -