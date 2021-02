«Sbagliata» | il primo podcast fictional italiano sull’amore che pensiamo di non meritare

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La felicità presuppone la sofferenza perché, qualora finisse, ti ritroverai a pezzi pensando a quello che hai avuto e che non sei riuscita a tenerti. Ne sa qualcosa Emma, la protagonista femminile di Sbagliata, il primo podcast fictional italiano che arriva il 12 febbraio su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker. Prodotto da Sirene Records e sviluppato grazie a un’idea di Virginia Valsecchi e Daniela delle Foglie, il podcast, articolato in 6 episodi da 25 minuti l’uno, si concentra sulla storia di Emma (Pilar Fogliati), una donna che non cerca l’amore perché è sicura di non meritarselo.