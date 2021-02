Sassari-Pesaro oggi, Coppa Italia basket: orario, programma, tv, streaming (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Dinamo Sassari e la Carpegna Prosciutto basket Pesaro scenderanno in campo oggi alle 20.45 per l’ultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia 2021. I sardi, che hanno vinto i due scontri diretti, sono i grandi favoriti. I marchigiani, infatti, hanno dimostrato di soffrire particolarmente le tante bocche da fuoco degli isolani, come Miro Bilan ed Eimantas Bendzius. Per riuscire a passare il turno, i ragazzi di coach Repesa dovranno fare un’autentica impresa. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Eurosport 1 e Rai Sport HD. Oltretutto, l’incontro sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Eurosport Player e Rai Play. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida con aggiornamenti costanti. IL programma ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Dinamoe la Carpegna Prosciuttoscenderanno in campoalle 20.45 per l’ultimo match dei quarti di finale di2021. I sardi, che hanno vinto i due scontri diretti, sono i grandi favoriti. I marchigiani, infatti, hanno dimostrato di soffrire particolarmente le tante bocche da fuoco degli isolani, come Miro Bilan ed Eimantas Bendzius. Per riuscire a passare il turno, i ragazzi di coach Repesa dovranno fare un’autentica impresa. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Eurosport 1 e Rai Sport HD. Oltretutto, l’incontro sarà disponibile anche insulle piattaforme Eurosport Player e Rai Play. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida con aggiornamenti costanti. IL...

