Sara Carbonero ha di nuovo un tumore: ricoverata per una recidiva ricomincia la sua lotta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sara Carbonero è stata di nuovo ricoverata. La giornalista di Mediaset Espana si dovrà sottoporre ad un nuovo ciclo di terapie per la recidiva di un tumore maligno alle ovaie. La Carbonero aveva già subito un'operazione nel 2019, ma nonostante i miglioramenti il brutto male si è ripresentato. Dopo l'infarto che ha colpito il marito, per la coppia si prospetta una nuova sfida da vincere. Sara Carbonero e Iker Casillas La giornalista spagnola è sposata con l'ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas e insieme hanno due bambini: Lucas di 6 anni e Martin di 3. Dopo la scoperta del cancro nel 2019, per la Carbonero i momenti difficili non sono terminati: il marito durante un allenamento ha avuto un ...

