Santori: Governo intervenga su dramma suicidi per crisi finanziaria (Di venerdì 12 febbraio 2021) – “Ogni giorno ascoltiamo il triste bollettino dei morti, ma quasi nessuno mette in rilievo che anche la crisi economica, determinata dalle chiusure dovute all’emergenza sanitaria, ha iniziato a uccidere: i suicidi causati da motivi finanziari sono, ormai, notizia quotidiana a Roma, nel Lazio e in tutto il Paese. Si tratta di un’emergenza nell’emergenza, che il nuovo esecutivo dovrà affrontare immediatamente”. A denunciarlo in una nota è Fabrizio Santori, dirigente romano della Lega Salvini Premier che ha raccolto un dossier sulle morti “silenziose”, quelle che non finiscono sui tg o sulle prime pagine dei giornali, ma che “sono la testimonianza del dramma sociale causato dal lockdown e dalle successive chiusure a colori”. “Il nuovo Governo – aggiunge Santori – si dovrà ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 febbraio 2021) – “Ogni giorno ascoltiamo il triste bollettino dei morti, ma quasi nessuno mette in rilievo che anche laeconomica, determinata dalle chiusure dovute all’emergenza sanitaria, ha iniziato a uccidere: icausati da motivi finanziari sono, ormai, notizia quotidiana a Roma, nel Lazio e in tutto il Paese. Si tratta di un’emergenza nell’emergenza, che il nuovo esecutivo dovrà affrontare immediatamente”. A denunciarlo in una nota è Fabrizio, dirigente romano della Lega Salvini Premier che ha raccolto un dossier sulle morti “silenziose”, quelle che non finiscono sui tg o sulle prime pagine dei giornali, ma che “sono la testimonianza delsociale causato dal lockdown e dalle successive chiusure a colori”. “Il nuovo– aggiunge– si dovrà ...

HuffPostItalia : Mattia Santori: 'Paradossale un governo politico nel momento in cui la politica viene commissariata' - Methamorphose30 : RT @ComunistaRosso: Non vedo l'ora di vedere sullo stesso palco Mattia Santori, Stefano Bonaccini, Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni uniti… - morenobos : RT @ComunistaRosso: Non vedo l'ora di vedere sullo stesso palco Mattia Santori, Stefano Bonaccini, Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni uniti… - Giusepp70181573 : RT @ComunistaRosso: Non vedo l'ora di vedere sullo stesso palco Mattia Santori, Stefano Bonaccini, Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni uniti… - flayawa : RT @ComunistaRosso: Non vedo l'ora di vedere sullo stesso palco Mattia Santori, Stefano Bonaccini, Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni uniti… -