San Valentino, Wonder Woman e dintorni: amori, uscite e candidature da Oscar (Di venerdì 12 febbraio 2021) Siamo in prossimità della festa degli innamorati, perciò parliamo di film dove l'amor move le stelle. Lunedì, per "non creare la disabitudine con la sala" – come ha giustamente detto Nicola Maccanico, vice presidente esecutivo della programmazione Sky Italia e Ad di Vision Distribution – il nuovo film di Pupi Avati è andato in prima serata su Sky Cinema e online su Now TV (contemporaneamente on demand sulle altre piattaforme web). Gli ascolti di 367 mila spettatori medi lo piazzano come miglior debutto per un film d'autore su Sky negli ultimi due anni, dietro soltanto Parasite. Avremmo tutti preferito la sala, ma continua così, poco romanticamente nella forma, la cinematografia ai tempi del Covid. Avati nella sostanza mette insieme Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli per una storia d'amore che varca i confini del tempo. Lei mi parla ancora vede quest'anziana coppia di farmacisti, ...

