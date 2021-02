“San Valentino, se le volete magre niente cioccolatini”: lo spot del fiorista indigna le femministe (Di venerdì 12 febbraio 2021) Frosinone, 12 feb – San Valentino di fuoco per Ilfiorista, un negozio di Frosinone specializzato in fiori, eventi e allestimenti. L’esercizio commerciale sta da due giorni passando sotto le forche caudine della polizei social buonista per la simpatica – quanto sfortunata – pubblicità diffusa in occasione del 14 febbraio. «Se le volete magre a San Valentino, lasciate stare i cioccolatini». Messaggio sottinteso: regalatele i nostri fiori, piuttosto. Apriti cielo. «Anni di lotta per la body positivity buttati al vento», «Le volete? Ma che termine arcaico di possesso è?», «Speravamo che fosse sconfitta l’idea che magro è bello. E invece…», «Un messaggio sbagliato, tossico e pericoloso». Questo il tenore dei commenti lasciati dalle inorridite beghine politicamente corrette. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Frosinone, 12 feb – Sandi fuoco per Il, un negozio di Frosinone specializzato in fiori, eventi e allestimenti. L’esercizio commerciale sta da due giorni passando sotto le forche caudine della polizei social buonista per la simpatica – quanto sfortunata – pubblicità diffusa in occasione del 14 febbraio. «Se lea San, lasciate stare i». Messaggio sottinteso: regalatele i nostri fiori, piuttosto. Apriti cielo. «Anni di lotta per la body positivity buttati al vento», «Le? Ma che termine arcaico di possesso è?», «Speravamo che fosse sconfitta l’idea che magro è bello. E invece…», «Un messaggio sbagliato, tossico e pericoloso». Questo il tenore dei commenti lasciati dalle inorridite beghine politicamente corrette. ...

NetflixIT : Una frase di Jess di New Girl per ogni mood verso San Valentino ?? un THREAD necessario ?? - NetflixIT : San Valentino: sta arrivando Lacrime: pronte a scendere Cuscini: morbidi Tua per sempre, l’ultimo film della trilo… - WeCinema : Week end col cinema: Da 'Notorious' e 'Via col Vento', 'Colazione da Tiffany', 'L’ultimo bacio' e 'Lilli e il vagab… - elicotteroo : io qualcuno a San Valentino quest’anno comunque me lo meritavo - formulemma : RT @gaia_val: Io alle mie amiche: quest'anno a San Valentino ho un appuntamento! ???? L'appuntamento: -