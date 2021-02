San Valentino on ice dedicato a Bergamo Al Palaghiaccio in pista i più grandi (Di venerdì 12 febbraio 2021) La quattordicesima edizione del Golden Skate Awards sarà un omaggio a Bergamo, città simbolo della lotta al Covid-19. Con una speciale edizione intitolata «San Valentino on ice», il 14 febbraio alle 18,15 il Palaghiaccio farà da cornice per la prima volta al celebre Galà che vedrà la partecipazione dei migliori pattinatori azzurri insieme ai massimi interpreti internazionali della disciplina. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 febbraio 2021) La quattordicesima edizione del Golden Skate Awards sarà un omaggio a, città simbolo della lotta al Covid-19. Con una speciale edizione intitolata «Sanon ice», il 14 febbraio alle 18,15 ilfarà da cornice per la prima volta al celebre Galà che vedrà la partecipazione dei migliori pattinatori azzurri insieme ai massimi interpreti internazionali della disciplina.

