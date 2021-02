San Valentino: 'Love is not enough, we need Big Love', i cartelli che inondano l'Italia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Un messaggio interamente dedicato alla ricerca di un amore grande e diverso da quello ordinario sta invadendo le principali strade e i luoghi più iconici di alcuni dei principali capoluoghi Italiani. La scritta, 'Love is not enough, we need big Love', esprime il desiderio di vivere un grande sentimento, che faccia sognare e volare con la fantasia. I centri storici di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna e Venezia vedono oggi numerosi ragazzi con cartelli e striscioni - appesi anche ai balconi di tanti palazzi – che riportano questa frase, gridando così a gran voce la necessità di avere un amore più grande, in vista dell'imminente San Valentino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Un messaggio interamente dedicato alla ricerca di un amore grande e diverso da quello ordinario sta invadendo le principali strade e i luoghi più iconici di alcuni dei principali capoluoghini. La scritta, 'is not, webig', esprime il desiderio di vivere un grande sentimento, che faccia sognare e volare con la fantasia. I centri storici di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna e Venezia vedono oggi numerosi ragazzi cone striscioni - appesi anche ai balconi di tanti palazzi – che riportano questa frase, gridando così a gran voce la necessità di avere un amore più grande, in vista dell'imminente San

