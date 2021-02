San Valentino, l’amore mette radici tra due alberi a Scandiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) BOLOGNA – Si chiamano Orlando e Angelica, in omaggio ai due personaggi de ‘L’Orlando Innamorato‘, poema epico e cavalleresco di Matteo Maria Boiardo, lo scandianese per eccellenza, ma sono due alberi. Un acero campestre lui, una quercia piramidale lei. Sono le piante autoctone, prive del caratteristico fogliame in inverno ma resistenti ai terreni argillosi della zona, che l’amministrazione comunale di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, ha scelto come alberi di Natale 2020, “a sensibilizzare l’attenzione verso le specie autoctone e il naturale ritmo delle stagioni in un’ottica sempre più ‘green’ e ‘eco-friendly'”. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) BOLOGNA – Si chiamano Orlando e Angelica, in omaggio ai due personaggi de ‘L’Orlando Innamorato‘, poema epico e cavalleresco di Matteo Maria Boiardo, lo scandianese per eccellenza, ma sono due alberi. Un acero campestre lui, una quercia piramidale lei. Sono le piante autoctone, prive del caratteristico fogliame in inverno ma resistenti ai terreni argillosi della zona, che l’amministrazione comunale di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, ha scelto come alberi di Natale 2020, “a sensibilizzare l’attenzione verso le specie autoctone e il naturale ritmo delle stagioni in un’ottica sempre più ‘green’ e ‘eco-friendly'”.

