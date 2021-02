San Valentino, Ilary Blasi pronta a festeggiarlo così con il suo Totti: la stories su Instagram (Di venerdì 12 febbraio 2021) Se per stupire il vostro partner a San Valentino siete indecise, Ilary Blasi può darvi qualche consiglio in fatto di stile: la moglie di Francesco Totti ha infatti le idee chiare su cosa indossare in vista della festa degli innamorati e anticipa il suo look su Instagram. Ilary Blasi e il look di San Valentino La conduttrice punta su un abbinamento classico ma estremamente efficace per accendere la fantasia: maglioncino nero e pantaloni a zampa rosso fuoco impreziositi da un paio di calzature ricercate, con dettagli dorati che rendono ancor più glamour e stuzzicante l’outfit di Lady Totti. Leggi anche: ‘Mi è stata vicino anche quando ero pesante’, Totti su Ilary Blasi: cosa ... Leggi su funweek (Di venerdì 12 febbraio 2021) Se per stupire il vostro partner a Sansiete indecise,può darvi qualche consiglio in fatto di stile: la moglie di Francescoha infatti le idee chiare su cosa indossare in vista della festa degli innamorati e anticipa il suo look sue il look di SanLa conduttrice punta su un abbinamento classico ma estremamente efficace per accendere la fantasia: maglioncino nero e pantaloni a zampa rosso fuoco impreziositi da un paio di calzature ricercate, con dettagli dorati che rendono ancor più glamour e stuzzicante l’outfit di Lady. Leggi anche: ‘Mi è stata vicino anche quando ero pesante’,su: cosa ...

