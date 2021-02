San Valentino con i Magninis, Filippo e Giorgia Palmas raccontano la loro grande famiglia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si preparano a un San Valentino tutto speciale Giorgia Palmas e Filippo Magnini. In programma c’è una serata casalinga con le figlie Mia e Sofia: “La Festa degli innamorati sarà in famiglia… visto che si parla di amore e la nostra famiglia ne è piena”, confida il nuotatore a Donna Moderna. “Ma non mancheremo di ritagliarci un momento solo per noi”, ammicca la ex velina. Giorgia e Filippo ripercorrono le tappe del loro amore: da quando si sono conosciuti al primo bacio alle due di notte a Milano in una piazza Duomo deserta, alla prima volta che si sono detti “ti amo”, praticamente insieme rivelano entrambi. Sono una coppia affiatata e in sintonia su tutto. “Chi si somiglia si piglia”, afferma la Palmas, e insieme ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si preparano a un Santutto specialeMagnini. In programma c’è una serata casalinga con le figlie Mia e Sofia: “La Festa degli innamorati sarà in… visto che si parla di amore e la nostrane è piena”, confida il nuotatore a Donna Moderna. “Ma non mancheremo di ritagliarci un momento solo per noi”, ammicca la ex velina.ripercorrono le tappe delamore: da quando si sono conosciuti al primo bacio alle due di notte a Milano in una piazza Duomo deserta, alla prima volta che si sono detti “ti amo”, praticamente insieme rivelano entrambi. Sono una coppia affiatata e in sintonia su tutto. “Chi si somiglia si piglia”, afferma la, e insieme ...

