San Paolo | Hernan Crespo è il nuovo allenatore

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L'ex centravanti dell'Inter e del Milan,è diventato ufficialmente ildel San. Ad annunciarlo è stato il presidente del club brasiliano Julio Casares. "Dopo una valutazione tecnica e attenta abbiamo deciso chesia la persona giusta per guidare il San".troverà un Sanquarto in campionato, a -7 dalla capolista Internacional, a tre giornate dalla fine ma con una gara in meno. Il tecnico argentino, che ha mosso i primi passi della sua nuova carriera in Italia, prima nella Primavera del Parma e poi come tecnico del Modena in serie B. Successivamente ha guidato in patria il Banfield e poi il Defensa y Justicia, dove ha vinto l'ultima Copa ...