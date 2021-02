Sampdoria-Fiorentina, si ferma di nuovo Ribéry: Borja Valero o Eysseric. Ecco i dubbi di Prandelli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si ferma di nuovo il francese in forza alla Viola, Franck Ribéry.Fiorentina, la carica di Commisso: “Contro Sampdoria, Spezia e Udinese conterà solamente una cosa. Lo stadio..”A due giorni dal match contro la compagine di Claudio Ranieri è arrivata una brutta notizia per il coach della franchigia toscana. Il fuoriclasse e trascinatore della Fiorentina, Franck Ribéry, è stato costretto a fermarsi per noie muscolari accusate nel corso di una sessione di allenamento. L'ex attaccante del Bayern Monaco aveva già saltato la scorsa settimana la partita contro l'Inter di Antonio Conte, ma era auspicabile un suo rientro per il tour de force di tre partite nelle quali il club di Rocco Commisso si giocherà inevitabilmente una bella fetta di salvezza.Le condizioni ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sidiil francese in forza alla Viola, Franck, la carica di Commisso: “Contro, Spezia e Udinese conterà solamente una cosa. Lo stadio..”A due giorni dal match contro la compagine di Claudio Ranieri è arrivata una brutta notizia per il coach della franchigia toscana. Il fuoriclasse e trascinatore della, Franck, è stato costretto arsi per noie muscolari accusate nel corso di una sessione di allenamento. L'ex attaccante del Bayern Monaco aveva già saltato la scorsa settimana la partita contro l'Inter di Antonio Conte, ma era auspicabile un suo rientro per il tour de force di tre partite nelle quali il club di Rocco Commisso si giocherà inevitabilmente una bella fetta di salvezza.Le condizioni ...

