Sampdoria | colpo alla schiena per Keita | le condizioni dell’attaccante

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Durante la partitella disputata ieri,ha subito una botta: leClaudio Ranieri, tecnico della, ha dedicato la seduta di ieri a una partitella undici contro undici in vista del match contro la Fiorentina, partita in programma alle 15 tra le mura del Ferraris. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24Balde è stato costretto a lasciare anzitempo il campo per una botta. A quanto riporta il Secolo XIX questa mattina l’attaccante si sottoporrà a un controllo medico a livello precauzionale ma non è in dubbio per il match contro la Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com