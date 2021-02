Samanta Togni | «Quando ho capito che non avrei ballato per sempre»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 13 febbraio 2021) C’è stato un momento in cui Samanta Togni si è fermata, ha ascoltato il suo corpo e ha capito che non avrebbe ballato per sempre: «Ho capito che era arrivato il momento di rallentare. Mi sono resa conto che la ballerina tutta la vita non la avrei potuta fare, ed è per questo che ho cominciato a dedicarmi ad altro» spiega Togni al telefono ripercorrendo la carriera che, da ballerina professionista di Ballando con le Stelle per quindici edizioni, l’ha portata a co-condurre un programma storico come I fatti vostri e a inaugurarne uno nuovo di zecca. Si chiama Domani è Domenica, andrà in onda a partire da sabato 13 febbraio alle 12.20 su Raidue e sarà per Samanta la prima esperienza come padrona di casa assoluta e in solitaria. «Vivo tutto questo con grande entusiasmo, grata dell’opportunità che mi è stata data e con la speranza di riuscire a dimostrare alle persone che mi hanno dato fiducia che non avevano torto» insiste Togni che, nel suo nuovo show, discorrerà del tempo libero degli italiani e del modo migliore per dedicarsi alle proprie passioni.