Salvini esulta | ecco quali sono i 3 ministeri assegnati alla lega

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario Draghi annuncia la sua lista di ministri. Il Governo può partire, soddisfazione del leader della. Matteo(Facebook)Mario Draghi annuncia la sua lista dopo aver accettato l’incarico di formare il nuovo Governo al Colle, incontrando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La composizione cosi come era trapelato nei giorni scorsi comprende una componente tecnica ed una prettamente politica. Tecnica per ipiù di rilievo, politica per gli altri. Conferme, tra gli altriSalute con Roberto Speranza, agli Esteri con Luigi Di Maio e Dario FranceschiniCultura. Soddisfazione per Matteo, laottiene ben: Giancarlo Giorgetti (vicesegretario della), allo ...

...individuando - che scoperta! - nell'europeismo il tratto saliente di Draghi: 'È europeista ...delle finzioni espressive dei dem - il Draghi europeista 'come noi' non può accettareil ......Luigi Di Maio. Ad incoraggiare il voto positivo del M5S è stato anche Giuseppe Conte : il ... Nella giornata si vedono anche Berlusconi e, nella nuova residenza romana del Cavaliere sull'...Soddisfazione per Matteo Salvini, la Lega ottiene ben ministeri: Giancarlo Giorgetti (vicesegretario della Lega), allo Sviluppo economico Erika Stefani (Lega) alle Disabilità Massimo Garavaglia (Lega) ...Non sono io che voto Draghi, è lui che è come me. Ecco, i partiti hanno fatto partire il gioco dell'appropriazione indebita, della subalternità spacciata ...