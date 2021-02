Salute, è made in Italy lo “smart bed”: monitora insonnia e qualità del sonno (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un letto “smart” che, attraverso dei sensori, monitora qualita’ di sonno e insonnia, rilevando in modo affidabile la posizione e i movimenti del corpo, la frequenza cardiaca e l’attivita’ respiratoria oltre ad una serie di parametri ambientali come il rumore e la luminosita’. È lo ‘smart bed’, realizzato dai ricercatori dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, del dipartimento di Ingegneria informazione e Centro interdipartimentale e del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’Area critica dell’Universita’ di Pisa. Il prototipo e’ stato poi testato dagli astronauti del progetto ‘Sirius’ della futura missione su Marte presso l’Accademia delle Scienze della Russia. Lo ‘smart bed’ puo’ fornire dei report periodici (giornalieri, settimanali e mensili) ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un letto “” che, attraverso dei sensori,qualita’ di, rilevando in modo affidabile la posizione e i movimenti del corpo, la frequenza cardiaca e l’attivita’ respiratoria oltre ad una serie di parametri ambientali come il rumore e la luminosita’. È lo ‘bed’, realizzato dai ricercatori dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, del dipartimento di Ingegneria informazione e Centro interdipartimentale e del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’Area critica dell’Universita’ di Pisa. Il prototipo e’ stato poi testato dagli astronauti del progetto ‘Sirius’ della futura missione su Marte presso l’Accademia delle Scienze della Russia. Lo ‘bed’ puo’ fornire dei report periodici (giornalieri, settimanali e mensili) ...

MarkPerozziello : Necessaria la cooperazione per affrontare sfide e opportunità comuni: Green New Deal europeo, salute, ricerca e dig… - pbenedetti50 : Interessante indagine su Covid e tumore. - GiocoNews_it : Salute, gioco e Made in Italy: Adm sigla patto col Comune di Genova - sedoardo74 : RT @songase975: Che fine ha fatto questa ricerca? Perché si parla solo di vaccini? Il CNR è negazionista? - AccMarziale : RT @songase975: Che fine ha fatto questa ricerca? Perché si parla solo di vaccini? Il CNR è negazionista? -