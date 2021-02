Salto con gli sci, Mondiali Junior 2021: doppio trionfo dell’Austria nelle prove a squadre. Italia 7a con gli uomini, 8a con le donne (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si sono disputate le due prove a squadre che concludono, per quel che concerne il Salto con gli sci, i Mondiali Junior a Lahti, in Finlandia. Ed è un tripudio austriaco, dal momento che entrambe le formazioni dell’Austria vincono il titolo iridato, con prevalenza netta nei confronti di tutti i quartetti avversari in un caso e nell’altro. Nella prova maschile, infatti, l’Austria (David Haagen, Daniel Tschofenig, Elias Medwed, Niklas Bachlinger), non lascia scampo con un punteggio complessivo di 986.2, con il quale precede la Slovenia (914.7, Zak Mogel, Jan Bombek, Rok Masle, Jernej Presecnik) e la Russia (903.1, Ilya Mankov, Maksim Kolobov, Danil Sadreev, Mikhail Purtov). Per l’Italia riesce la qualificazione alla seconda serie, con Mattia Galiani, Daniel Moroder, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si sono disputate le dueche concludono, per quel che concerne ilcon gli sci, ia Lahti, in Finlandia. Ed è un tripudio austriaco, dal momento che entrambe le formazionivincono il titolo iridato, con prevalenza netta nei confronti di tutti i quartetti avversari in un caso e nell’altro. Nella prova maschile, infatti, l’Austria (David Haagen, Daniel Tschofenig, Elias Medwed, Niklas Bachlinger), non lascia scampo con un punteggio complessivo di 986.2, con il quale precede la Slovenia (914.7, Zak Mogel, Jan Bombek, Rok Masle, Jernej Presecnik) e la Russia (903.1, Ilya Mankov, Maksim Kolobov, Danil Sadreev, Mikhail Purtov). Per l’riesce la qualificazione alla seconda serie, con Mattia Galiani, Daniel Moroder, ...

