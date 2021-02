Salerno | la Rcm costruzioni cerca 60 persone

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Rcmdel gruppo Rainone offre lavoro per 60 figure professionali, da impiegare nei numerosi cantieri della società attivi in tutt’Italia. Geometri ed ingegneri,di età compresa tra i 20 ed i 35 anni da poter impiegare da subito offrendo un contratto a tempo indeterminato dopo un adeguato periodo di tirocinio e/o apprendistato. In particolare si richiede oltre al titolo di studio adeguato, formazione ed eventualmente Esperienza nelle attività di assistente tecnico di cantiere per implementazione e controllo delle procedure di qualità e sicurezza. Si richiede disponibilità immediata. È preferibile avere formazione nel settore edile ed infrastrutturale ma l’azienda salernitana è pronta a valutare tutti i curricula degli interessati che possono inviare la proposta di candidatura all’indirizzo ...