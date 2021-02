Sale l’indice Rt nazionale | come cambiano i colori delle Regioni

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Nunziatiormai di consueto ogni venerdì, sono stati resi noti i dati del nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sulla diffusione del Covid in Italia. Nell’ultima settimana,Rt medioè salito, pur restando ancora sotto la soglia considerata critica (1). In base al nuovo monitoraggio, il dato ha toccato quota 0,95 (la media tra 0,86 e 1,06), in rialzo rispetto allo 0,84 della scorsa settimana e pure di quella precedente. Gli esperti temono si tratti del preludio a una ripresa dell’epidemia, trainata anche dalle varianti inglese, brasiliana e sudafricana. Il monitoraggio dell’Iss evidenzia che 7 trae Province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore. Il dato è in peggioramento rispetto a 7 giorni fa. Le altre ...