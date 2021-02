Sala giochi «clandestina» ai Castelli: trovati 100 ragazzi, molti senza mascherine. Stangata per il proprietario (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una Sala giochi non autorizzata era stata allestita in un circolo privato di Marino. All’interno di quest’ultima si intrattenevano circa un centinaio di ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, anche senza le mascherine e la giusta distanza interpersonale. Le violazioni delle normative I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno rilevato, in diverse occasioni, violazioni alla normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19 da parte del gestore dell’associazione giovanile, già destinatario di sanzioni per simili violazioni. Quest’ultimo, non ottemperando ai DPCM vigenti, è stato destinatario di un’ordinanza per la sospensione per 30 giorni dell’attività, emessa dalla Prefettura di Roma su proposta dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria delle Mole. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Unanon autorizzata era stata allestita in un circolo privato di Marino. All’interno di quest’ultima si intrattenevano circa un centinaio di, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, anchelee la giusta distanza interpersonale. Le violazioni delle normative I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno rilevato, in diverse occasioni, violazioni alla normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19 da parte del gestore dell’associazione giovanile, già destinatario di sanzioni per simili violazioni. Quest’ultimo, non ottemperando ai DPCM vigenti, è stato destinatario di un’ordinanza per la sospensione per 30 giorni dell’attività, emessa dalla Prefettura di Roma su proposta dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria delle Mole. su Il Corriere della ...

