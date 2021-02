Sabatini nuova primatista mondiale dei 100 | categoria T63 | ' Andrò a Tokyo!'

(Di venerdì 12 febbraio 2021) record del mondo per Ambranei 100 metri diT63: a Dubai, in occasione del World Para Athletics Grand Prix 2021, la 18enne sprinter toscana ha ritoccato il precedente primato di 14'...

Continua il momento d'oro di Ambra Sabatini (tesserata per le Fiamme Gialle, fa parte del gruppo Art4sport di Bebe Vio), dopo aver dominato i recenti Campionati Italiani di Ancona, dove ha battuto ... "Con questa vittoria il firmamento paralimpico italiano si arricchisce di una nuova stella: Ambra Sabatini. Un successo impreziosito da uno straordinario record del mondo ottenuto, per giunta, alla ...