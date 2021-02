Russia | nuovo processo per Navalny

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Alexeitornerà oggi in un'aula di tribunale. Il dissidente russo, già condannato a tre anni e mezzo per aver violato la libertà vigilata, è accusato di aver diffamato un veterano della Seconda Guerra Mondiale.è stato incriminato per aver criticato un video trasmesso lo scorso anno dalla tv di Stato nel quale diversi cittadini, tra cui il veterano, si dicevano favorevoli ai cambiamenti costituzionali che, secondo gli osservatori, hanno rafforzato i poteri del presidente. Il dissidente definì le persone apparse nel video "traditori". Uno di loro era un veterano il quale sostenne che i commenti digli provocarono danni alla salute e per questo lo citò per diffamazione.rischia una multa o un ulteriore periodo di detenzione.