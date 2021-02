Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra-Italia, per gli azzurri un’impresa (quasi) impossibile (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sabato a Twickenham l’Italia di Franco Smith affronterà l’Inghilterra, uscita ferita dalla sconfitta di sabato scorso contro la Scozia. Quella di Londra sarà la ventottesima sfida tra l’Italia del Rugby e i Maestri e i precedenti parlano di 27 vittorie per gli inglesi. Nei precedenti l’Italia ha segnato 324 punti (con 32 mete) subendone 1092 (con 135 mete) dal 1991 a oggi. E il rischio è che il record continui ancora domani. L’appuntamento è alle 15.15 sul campo londinese e i favori dei pronostici non possono che essere dalla parte degli inglesi. Nonostante entrambe le squadre siano state sconfitte all’esordio, il livello tecnico dei britannici è tale che la giovane Italia non appare avere le armi per poter realisticamente sperare nel colpaccio. Eddie Jones, il ct inglese, è uscito ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sabato a Twickenham l’di Franco Smith affronterà l’, uscita ferita dalla sconfitta di sabato scorso contro la Scozia. Quella di Londra sarà la ventottesima sfida tra l’dele i Maestri e i precedenti parlano di 27 vittorie per gli inglesi. Nei precedenti l’ha segnato 324 punti (con 32 mete) subendone 1092 (con 135 mete) dal 1991 a oggi. E il rischio è che il record continui ancora domani. L’appuntamento è alle 15.15 sul campo londinese e i favori dei pronostici non possono che essere dalla parte degli inglesi. Nonostante entrambe le squadre siano state sconfitte all’esordio, il livello tecnico dei britannici è tale che la giovanenon appare avere le armi per poter realisticamente sperare nel colpaccio. Eddie Jones, il ct inglese, è uscito ...

