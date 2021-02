Roma: Santori (Lega), Governo intervenga su dramma suicidi per crisi finanziaria (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Ogni giorno ascoltiamo il triste bollettino dei morti, ma quasi nessuno mette in rilievo che anche la crisi economica, determinata dalle chiusure dovute all’emergenza sanitaria, ha iniziato a uccidere: i suicidi causati da motivi finanziari sono, ormai, notizia quotidiana a Roma, nel Lazio e in tutto il Paese. Si tratta di un’emergenza nell’emergenza, che il nuovo esecutivo dovrà affrontare immediatamente”. A denunciarlo in una nota è Fabrizio Santori, dirigente Romano della Lega Salvini Premier che ha raccolto un dossier sulle morti “silenziose”, quelle che non finiscono sui tg o sulle prime pagine dei giornali, ma che “sono la testimonianza del dramma sociale causato dal lockdown e dalle successive chiusure a colori”. “Il nuovo Governo – aggiunge ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Ogni giorno ascoltiamo il triste bollettino dei morti, ma quasi nessuno mette in rilievo che anche laeconomica, determinata dalle chiusure dovute all’emergenza sanitaria, ha iniziato a uccidere: icausati da motivi finanziari sono, ormai, notizia quotidiana a, nel Lazio e in tutto il Paese. Si tratta di un’emergenza nell’emergenza, che il nuovo esecutivo dovrà affrontare immediatamente”. A denunciarlo in una nota è Fabrizio, dirigenteno dellaSalvini Premier che ha raccolto un dossier sulle morti “silenziose”, quelle che non finiscono sui tg o sulle prime pagine dei giornali, ma che “sono la testimonianza delsociale causato dal lockdown e dalle successive chiusure a colori”. “Il nuovo– aggiunge ...

