Roma, Petrachi vince la causa con il club giallorosso: il licenziamento non fu giusta causa (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’ex direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha vinto la causa contro il club giallorosso, il licenziamento non fu giusta causa. Nel dettaglio i giallorossi avevano contestato a Petrachi “una serie di condotte legate alla gestione dell’area sportiva anche durante il periodo di c.d. “lockdown”, nonché legate a dichiarazioni rilasciate dallo stesso pubblicamente ed aventi ad oggetto critiche aperte alla Società ed alla gestione della stessa” e contestava “di aver usato toni offensivi nei riguardi del Presidente Pallotta”. A difendere Petrachi sono stati gli avv. Sara Agostini, Paolo Rodella e Filippo Aiello. Il tribunale ha accolto il ricorso del direttore sportivo, accertando ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’ex direttore sportivo dellaGianlucaha vinto lacontro il, ilnon fu. Nel dettaglio i giallorossi avevano contestato a“una serie di condotte legate alla gestione dell’area sportiva anche durante il periodo di c.d. “lockdown”, nonché legate a dichiarazioni rilasciate dallo stesso pubblicamente ed aventi ad oggetto critiche aperte alla Società ed alla gestione della stessa” e contestava “di aver usato toni offensivi nei riguardi del Presidente Pallotta”. A difenderesono stati gli avv. Sara Agostini, Paolo Rodella e Filippo Aiello. Il tribunale ha accolto il ricorso del direttore sportivo, accertando ...

DiMarzio : Il #Tribunale di #Roma accoglie il ricorso di #Petrachi che era stato licenziato per giusta causa dalla… - DiMarzio : #Petrachi vince la causa contro la #ASRoma: licenziamento non fu giusta causa - j_7ragon : RT @TuttoMercatoWeb: Petrachi vince la causa contro la Roma: illegittimo il licenziamento. I dettagli del risarcimento - Titty66Santa : RT @DiMarzio: Il #Tribunale di #Roma accoglie il ricorso di #Petrachi che era stato licenziato per giusta causa dalla @OfficialASRoma: prim… - sportface2016 : #Roma, #Petrachi vince la causa per ingiusto licenziamento: dovrà essere risarcito -