Roma | Petrachi verso la Fiorentina | Tiago Pinto chiama Pedro Ferreira

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Gianlucalascerà lae lavorerà per la. Dopo l’imminente licenziamento dell’ormai ex direttore sportivo giallorosso, il club di Firenze accoglierà il professionista tra le fila della propria dirigenza. A riportarlo è stato ‘Il Tempo’, giornale che ha precisato inoltre comeabbia pensato acome nuova figura dirigenziale, direttore sportivo del Benfica e figura professionale affidabile. Laseguirà nuovamente la linea portoghese, provando a rinnovarsi dall’interno laripartirà dall’esperienza di, figura affidabile. SportFace.

Il ruolo nella Roma è ora occupato da Antonio Cavallo, pronto a ricongiungersi con Petrachi alla Fiorentina nella prossima stagione.... mentre si amplia l'elenco dei loro possibili sostituti, dal tecnico Spalletti ancora per un po' sotto contratto con l'Inter al dirigente Petrachi che ruppe con la Roma Cambio in vista nell'organigramma della Fiorentina: secondo quanto riportato da Il Tempo, una volta risolta la questione licenziamento con la Roma, l'ex ds giallorosso Petrachi si accaserà al club di ...