Roma, maltrattamenti in famiglia: donna finisce in ospedale ma rifiuta le cure e non denuncia il compagno (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' una triste vicenda quella che giunge da Roma. Una donna, vittima di maltrattamenti in famiglia, che finisce in ospedale ma decide di non denunciare il suo aggressore, ovvero il compagno. Una vicenda a dir poco delicato sul quale vige il massimo riserbo: l'episodio, non sappiamo se si sia trattato di un caso isolato o meno, è successo l'altro pomeriggio nella zona di San Paolo a Roma. Di certo c'è che la donna è finita in ospedale ma per motivi non noti ha rifiutato le cure dei sanitari allontanandosi volontariamente dall'ospedale. Non solo. Da quanto appreso dalla nostra Redazione la vittima dei maltrattamenti, o presunti tali, ha ...

