Roma, il padre della cantante Syria preso per il collo e aggredito al bar per la mascherina (Di venerdì 12 febbraio 2021) aggredito e picchiato al bar per aver chiesto di indossare la mascherina. E’ quanto accaduto a Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, direttore artistico di Radio Italia e padre della cantante Syria. E’ stata proprio Syria a raccontare l’aggressione ai danni del papà su Instagram, dove ha anche pubblicato la foto del padre con il volto tumefatto. Cose incredibili, scene di ordinaria follia che in questa era Covid rende ancora più tristi i rapporti umani. Tutto ciò è accaduto nel noto bar Vanni nei pressi di Piazza Mazzini a Roma. Il padre di Syria aggredito Syria è esasperata, avvilita, arrabbiata: “Questo è il risultato dell’inciviltà. Mio padre è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021)e picchiato al bar per aver chiesto di indossare la. E’ quanto accaduto a Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, direttore artistico di Radio Italia e. E’ stata proprioa raccontare l’aggressione ai danni del papà su Instagram, dove ha anche pubblicato la foto delcon il volto tumefatto. Cose incredibili, scene di ordinaria follia che in questa era Covid rende ancora più tristi i rapporti umani. Tutto ciò è accaduto nel noto bar Vanni nei pressi di Piazza Mazzini a. Ildiè esasperata, avvilita, arrabbiata: “Questo è il risultato dell’inciviltà. Mioè ...

