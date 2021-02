calciomercatoit : ????? #Roma, l'annuncio di #Sconcerti sul futuro di #Allegri: 'Sono sicuro che abbia già firmato' ?? #CMITmercato - sportli26181512 : #Roma, Fonseca e il vero motivo dei complimenti post Juve : Il tecnico amareggiato dopo la sconfitta con i biancone… - infoitsport : Cosmi: “Legato alla Roma sin da ragazzo. Fonseca? Sta facendo un ottimo lavoro, lo dico da tifoso” - sportli26181512 : #SerieA, tutte le probabili formazioni della 22ª giornata: Napoli e Inter, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, cer… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

La delusione è forte. Il fastidio anche. Pauloha capito di non essere stato capito. O forse di non essersi spiegato bene. Se qualcuno crede che sia rimasto soddisfatto della sconfitta di Torino, che si sia accontentato di un ko dignitoso, ...Cambierà tutto, perché proprio lì è stato individuato uno dei punti deboli dellaattuale. E perché dei 41 gol presi fino ad oggi in 28 partite dalla squadra di, molti sono considerati anche responsabilità dei due portieri. Un po' per errori individuali, un po' per il ...I due attaccanti si alterneranno tra campionato e coppa Cinquanta e cinquanta. Fonseca non ha ancora deciso se promuovere Dzeko già domenica contro l’Udinese. Ma ha fissato con il suo staff un punto f ...Paulo Fonseca è destinato a rimanere in bilico sulla panchina della Roma, almeno fino al termine della stagione. Qualora il tecnico portoghese dovesse raggiungere la qualificazione ...