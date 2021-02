Roma, bimbo di 9 anni in imminente pericolo di vita trasportato d’urgenza al Bambino Gesù (Di venerdì 12 febbraio 2021) ?Si è concluso nella serata di ieri il trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha volato dall’aeroporto di Olbia a quello di Ciampino con a bordo un Bambino di 9 anni in imminente pericolo di vita. Leggi anche: Roma, apprensione per le condizioni di una ragazza di 15 anni: volo d’urgenza e trasferimento al Bambino Gesù Volo d’urgenza, bimbo in pericolo di vita portato al Bambino Gesù La richiesta di un immediato trasferimento dall’Ospedale S. Francesco di Nuoro all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) ?Si è concluso nella serata di ieri il trasporto sanitarioeffettuato da un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha volato dall’aeroporto di Olbia a quello di Ciampino con a bordo undi 9indi. Leggi anche:, apprensione per le condizioni di una ragazza di 15: voloe trasferimento alVoloindiportato alLa richiesta di un immediato trasferimento dall’Ospedale S. Francesco di Nuoro all’Ospedale Pediatricodi ...

CorriereCitta : Roma, bimbo di 9 anni in imminente pericolo di vita trasportato d’urgenza al Bambino Gesù - UnioneSarda : #Sardegna - Volo sanitario urgente per un bimbo sardo da #Olbia diretto a Roma - preuniop : Il bimbo in imminente pericolo di vita è stato ricoverato all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma Si è concluso nella… - vivere_sardegna : Olbia-Roma, trasporto sanitario urgente con un Falcon dell’Aeronautica per salvare la vita a un bimbo - sardanews : Olbia-Roma, trasporto sanitario urgente con un Falcon dell’Aeronautica per salvare la vita a un bimbo -