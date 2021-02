Roma, area scouting da rifare: si pensa a Pedro Ferreira del Benfica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, aria di rivoluzione nell’area scouting: Tiago Pinto sta pensando di assumere l’attuale capo osservatore del Benfica Secondo quanto scritto dall’edizione odierna de il Tempo, la Roma dopo aver cambiato proprietà è pronta ad effettuare una vera e propria rivoluzione nel proprio management. La prima area che potrebbe subire delle variazioni è quella relativa allo scouting, secondo il quotidiano Romano Tiago Pinto starebbe pensando a Pedro Ferreira, attuale capo scout del Benfica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021), aria di rivoluzione nell’: Tiago Pinto stando di assumere l’attuale capo osservatore delSecondo quanto scritto dall’edizione odierna de il Tempo, ladopo aver cambiato proprietà è pronta ad effettuare una vera e propria rivoluzione nel proprio management. La primache potrebbe subire delle variazioni è quella relativa allo, secondo il quotidianono Tiago Pinto starebbendo a, attuale capo scout del. Leggi su Calcionews24.com

