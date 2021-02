Rocket League | ecco il nuovo evento Lucky Lanterns

(Di venerdì 12 febbraio 2021)si rinnova con una tema capodanno cinese. Nuovi item dal design orientale e aggiunte al gameplay vi aspettano in-game I giocatori difesteggeranno il capodanno lunare 2021 con l’sta portando tonnellate di nuovi contenuti e nuovi cosmetici per i giocatori per celebrare il capodanno lunare 2021 fino alla fine di febbraio. Annunciato da Psyonix la scorsa notte, il nuovissimoChinese New Year 2021 è ufficialmente chiamatoLaterns e porta un sacco di oggetti e cosmetici gratuiti e collezionabili, insieme a due nuove modalità a tempo limitato e una ...

Psyonix annuncia un importante aggiornamento di Rocket League che risolverà il bug dello split-screen e introdurrà l'Autenticazione 2FA per gli scambi ...Rocket League si rinnova con un evento a tema capodanno cinese. Nuovi item dal design orientale e aggiunte al gameplay vi aspettano in-game.